Выпускникам-2020 в Украине разрешили сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) по желанию. Законопроект с соответствующими нормами официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 23 июня и вступает в силу 24 июня.

Об этом передает УНН.

Законопроект имеет целью минимизацию рисков заболевания коронавирусной болезнью при оценке результатов обучения учащихся (студентов), завершающих получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

Предполагается изменение продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Как сообщала "Страна", директор школы в Киеве, которая с коронавирусом вышла на работу, может получить шесть лет тюрьмы.

Напомним, что в Киеве в семи школах выявили коронавирус у учителей и завуча. Перечень заведений.