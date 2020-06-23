В Украине на выходных резко обвалились оптовые цены на черешню. Из-за избытка предложения и снижения спроса даже ягоды хорошего качества, которые в конце прошлой рабочей недели стоили около 75-80 грн/кг, на выходных продавались за 35-40 грн/ кг.

Об этом сообщает EastFruit.

Так, в конце прошлой недели оптовые цены на черешню хорошего качества на киевских рынках "Столичный" и "Троещина" держались в диапазоне 75-80 грн/кг, а продукция высокого качества предлагалась по цене около 100 грн/кг мелким оптом.

Но уже в пятницу цена черешни на "Столичном" упала до 60 грн, а в субботу и воскресенье обвалилась до уровня 35-40 грн/кг. На киевском рынке "Троещина" цена на черешню упала до 25 грн/кг. В южных регионах Украины черешню на оптовых рынках можно было купить по 20 грн/кг. Фермеры боятся, что такое снижение цены на черешню приведет к цепной реакции и спровоцирует снижение цен на землянику, жимолость, голубику, малину.

Основной причиной обвала рынка черешни, производители называют избыток предложения на фоне существенного снижения потребительского спроса. Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся поскорее избавиться от продукции, сбивая цены, в том числе и на качественный, калиброванный и сортовой товар.

Так, на текущих выходных торговля черешней на киевском рынке "Столичный" осуществлялась более чем со ста автомобилей, реализовывавших черешню, в основном, невысокого качества. Производители в течение нескольких суток пытались реализовать свою продукцию, в итоге и фрукты высокого качества вынуждены были продавать по 30-50 грн/кг.

Мелкие производители чаще всего продают товар посредникам по минимальной цене с целью недопущения его порчи. Посредники, которые скупают у производителей товар, в дальнейшем реализуют его на рыночных точках и в торговых сетях со своей наценкой, однако они берут на себя множество рисков и дополнительных затрат. Посредник уплачивает за фермера НДС и другие налоги и сборы, что резко повышает стоимость продукции. В результате, до конечного потребителя черешня может доходить уже по цене, втрое превышающей стоимость закупки у садовода.

Напомним, на оптовых рынках Украины рухнули цены на кабачки и огурцы.

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