В Верховную Раду Украины не пустили представителей правоохранительных органов, которые прибыли для составления протоколов за нарушение народными депутатами правил карантина.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Так, он прокомментировал поведение нардепов, которые игнорируют защитные маски на заседаниях парламента.

"Я лично подходил к спикеру парламента в четверг, 18 июня, и просил его вызвать полицию, чтобы наложить штрафы. К сожалению, есть какие-то вещи, что полиция не смогла зайти вместе с Госпотребнадзором в помещение Верховной Рады. Я считаю, что это надо исправлять", - заявил Радуцкий.

По его словам, депутаты ничем не отличаются от других граждан Украины, поэтому они обязаны так же платить штрафы за нарушение законодательства.

Ранее мы писали, что Хмельницкий суд не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина, а передал дело выше по инстанции. Но, несмотря на это, президент намерен добровольно оплатить штраф за распитие кофе в здании общественного питания.