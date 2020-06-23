В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заразился 61 человек, умерли три пациента с Covid-19. Общее число выявленных случаев инфицирования возросло до 4 429.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, по данным мэра столицы, за прошлые сутки заразились:

29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет,





28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет,





2 девочки в возрасте 2 и 10 лет,





2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

Больше всего случаев заболевания, по данным Кличко, обнаружили в Деснянском районе - 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах выявили по 8 случаев.

За прошлые сутки трое больных Covid-19 умерли. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева. Вчера выздоровели 24 человека. Всего коронавирус преодолели 1 415 жителей столицы.

Напомним, по состоянию на утро 23 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 38 074 человек.

Также мы писали, что в Киеве обязали провести ИФА-тестирование на коронавирус всех сотрудников магазинов и общепитов.