Сегодня, 28 июня, в Украине отмечается национальный праздник в честь того, что 24 года назад страна обрела свою собственную Конституцию. По такому случаю украинцев ожидают три выходных дня подряд - с 27 по 29 июня включительно.

"Страна" рассказывает историю празднику, публикуем интересные факты о Конституции и поздравления с этим днем.

День Конституции 2020 - история праздника

День Конституции - главный закон страны и важный национальный праздник, который закреплен в тексте самой Конституции. Пять лет до принятия документа независимая Украина жила, можно сказать, по закону советского времени и стала последним государством в числе постсоветских, которое приняло свою Конституцию.

В июне 1995 года между президентом Леонидом Кучмой и главой парламента Александром Морозом был подписан Конституционный договор о новых законодательных и социальных нормах.

Существовало 15 разных проектов Конституции, предлагалось оставить название Украинской ССР, узаконить советскую форму правления и даже лишить Крым автономии. Громкие дискуссии продолжались практически круглые сутки. В итоге приняли версию документа депутата Михаила Сироты, которого считают "отцом" Конституции. За действующий документ проголосовали 28 июня 1996 года, в 9:18 утра 315 голосами.

"Есть Конституция!" - провозгласил тогда спикер Мороз.

Украинскую Конституцию признали одной из самых демократичных во всем мире. В ней преамбула, 15 разделов и 161 статья о строе государства, гражданских правах, территориальном устройстве и конституционных органах.

Интересные факты о Конституции Украины

1. С 1991 по 1996 год основным документом Украины была Конституция Украинской СССР 1978 года.

2. 21 июня 1996 года в Конституцию внесли дополнение Мороза про исключительное право украинского народа определять и изменять конституционный строй. То есть власть не могут узурпировать политики.

3. Каждый глава государства перед тем, как приступить к выполнению своих обязанностей, присягает на верность государству и народу на Пересопницком Евангелие и Конституции Украины.

4. Самой миниатюрной Конституцией стала книжечка размером 2х3 см художника-графика Игоря Степанова. Ее презентовали в 2011 году в Киеве. Это экземпляр насчитывает 160 страниц и рукописные 9000 букв.

Вот такая "захалявная" Конституция

5. В 2019 году братья Капрановы и художник Александр Костенко создали электронную Конституцию Украины для детей в виде комиксов.

6. Конституция - это главный документ в Украине. Те законы, которые принимают депутаты, не должны противоречить Конституции Украины.

Открытки и поздравления с Днем Конституции

С Днем Конституции! Пусть в Украине права каждого человека будут защищены, пусть законы соблюдают все органы власти, а суд выносит решение справедливо.

З днем Конституції! Нехай свято згуртовує українців, дозволяє відчути всю силу народної єдності і нагадує про те, як важливо бути незалежними і вільними.

С праздником! Желаю в День Конституции стабильности, достатка, здоровья, чистоты души. Чтобы мы могли гордиться тем, что зовемся украинцами. Пусть родным сопутствует счастье и успех, а во дворах звучит детский смех и веселые песни.

Пусть вне зависимости от кризиса в стране День Конституции будет важным праздником для всех украинцев, вселяет уверенность. Пусть сердца украинцев наполняются любовью, а страна будет процветать.

Вітаю з Днем Конституції! Нехай це визначне свято сповнить натхненням та життєдайною силою, спонукає до нових ідей і плідної праці!

С Днем Конституции! Сегодня день, когда мы в очередной раз должны вспомнить свое право быть защищенными, иметь свободу самовыражения во благо Украины!

Бажаю затишку в оселях, далекоглядності у думках, а ще високих досягнень і успіхів на засадах гуманізму та закону!

З днем Конституції вітаємо, мирного життя бажаємо,

Хай процвітає наша країна і живе у достатку кожна родина.

З головним святом країни,

Нехай воно об'єднує землі України,

Нехай щастя і любов у кожнім домі будуть,

А вороги сконають і про загарбництва забудуть.

Пусть скорее наступит мир и никогда не вернется насилие в Украину!

Желаю стабильной экономики и чтобы уровень жизни был высоким!

Пусть с каждым днем растет уверенность, будет много работы и возможностей, станет доступным и качественным образование и народ почувствует себя свободным.