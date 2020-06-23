"ДНР" и "ЛНР" все больше начинают открывать свои границы с Украиной и Россией: и выпускать из "республик", и впускать назад.

Но происходит это крайне сложно. Все упирается в набор документов, которые есть у гражданина, и целей его поездки.

"Страна" рассказывает, кто может ехать в/из "ЛДНР" и что для этого нужно делать. Все данные актуальны по состоянию на вторник, 23 июня.

Выезд из "ДНР" в Украину

Выезд из "ДНР" пока осуществляется через единственный пункт пропуска Еленовка - Новотроицкое (мариупольское направление). Из "республики" выпускают всех желающих.

После попадания на территорию, подконтрольную Киеву, гражданин обязан будет пройти двухнедельную самоизоляцию, иначе в проезде ему будет отказано.

Самоизолироваться придется с использованием приложения "Дій вдома". Для этого понадобится карточка украинского мобильного оператора.

Граждане, которые уже воспользовались приложением, рассказали нам о его работе. Самоизоляцию в Украине нужно соблюдать по-настоящему. Нередко приложение просит отправить селфи в качестве подтверждения, что человек находится дома. "Был случай, когда у меня не отправлялось фото, поэтому меня приехала сфотографировать полиция", - рассказала нам украинка.

Не сидеть две недели в изоляции может только одна категория - граждане, которые едут в Украину сдавать Внешнее независимое оценивание.

Накануне громко прозвучало заявление Зеленского о том, что выпускники школ из "ЛДНР" будут поступать в украинские вузы без сдачи ВНО. Поясним: это пока лишь предложение президента Украины, никаких изменений в закон для этого внесено не было. Поэтому всем, кто собирался на тестирование, ехать придется.

Важно: при выезде из "ДНР" гражданин будет подписывать бумагу о невозможности вернуться до улучшения эпидситуации, это следует из "указа" Дениса Пушилина. Но все же некоторые вернуться смогут. Как - расскажем в следующем блоке.

Въезд в "ДНР" из Украины

Въезжать в "ДНР" можно будет только через пункт пропуска Новотроицкое - Еленовка с четверга, 25 июня.

Просто так въехать не получится, даже с регистрацией на территории республики.

Пропуск будет осуществляться по спискам. Чтобы попасть в список, нужно отправить заявление на адрес электронной почты zdorovoedvizhenie@oddr.info или через телеграм-бот @ShtabDNR_bot. Его образец мы публикуем ниже.

К заявлению должны прилагаться документы (можно сфотографировать на камеру телефона), которые подтверждают изложенную информацию: паспорт, документы ребенка, если он едет с вами, и так далее.

Отправить такое заявление смогут не все. Основаниями для въезда в "ДНР" являются:

прохождение лечения на территории "ДНР";

обучение на территории "ДНР";

работа на территории "ДНР";

уход за больным, проживающим на территории "ДНР";

воссоединение с семьей, проживающей на территории "ДНР".

Все эти основания также нужно будет подтвердить документами. Например, если человек едет к родителям - скан-копии паспорта мама или отца с пропиской в "республике".

Заявка человека на въезд в "ДНР" будет рассматриваться в течение до 10 рабочих дней. Если она будет одобрена, то после въезда граждан сразу должен будет отправиться на двухнедельную обсервацию в лечебные учреждения "ДНР". Пребывание и проживание там организуется на бесплатное основе. Самоизолироваться на две недели дома или у близких запрещено.

Об отказе во въезде или одобрении заявки человека уведомят по адресу электронной почты, которую он укажет в заявлении. Более подробную информацию можно получить по телефону в Донецке - 062-28-45-0-45.

То есть, въезд и в "ДНР", и в Украину серьезно усложняют.

Въезд и выезд из "ЛНР" в Украину и обратно

Со въездом и выездом в "ЛНР" ситуация проще. Передвижение осуществляется через пункт пропуска Станица Луганская.

С 07:00 до 13:00 пропускают из "ЛНР" на подконтрольную Киеву территорию.

С 13:00 до 17:00 – из Украины в "ЛНР".

Со стороны "республики" пункт пропуска работает с 7:00 до 19:00, то есть занимать очередь и оформлять документы можно с самого утра.

Из "ЛНР" выпускают всех желающих, по приезду в Украину так же придется самоизолироваться на две недели с использованием приложения "Дій вдома". Пускают назад - с регистрацией в "ЛНР".

Но при этом невозможно въехать через "ЛНР" и попасть в "ДНР" - граница между "республиками" закрыта, пустят лишь тех, кто прописан в Донецке (но они через Станицу Луганскую заехать из Украины не смогут).

Въезд и выезд из "ЛДНР" в Россию

С 22 июня из "ДНР" в Россию могут выехать:

граждане РФ с российской регистрацией - постоянной или временной, граждане РФ без российской регистрации. То есть недавно получившие паспорта России дончане. граждане "ДНР", которые организованно едут за российскими паспортами в Ростовскую область; их выдача возобновилась.

Те, кто одним днем едет в Россию за паспортами, не должны будут по возвращению в "ДНР" сидеть две недели на самоизоляции.

Остальные приезжающие из РФ (пускают с регистрацией внутри "республики" и по российским паспортам) как и прежде обязаны самоизолироваться на 14 дней (но проходить обсервацию не нужно, как в случае с Украиной).

Жители "ЛНР" сейчас выезжают в Россию по той же схеме, что и жители "ДНР". На тематических форумах пишут, что дончан и луганчан в РФ сейчас пускают не только с российскими паспортами - можно и с "республиканскими". Но в случае, если к документу прилагается приглашение на работу.

Все, кто въедет из "ЛДНР" в Россию, тоже должны будут самоизолироваться на две недели. В РФ для этого тоже предусмотрено специальное приложение.

Далее обратим внимание на такой важный момент. Российская сторона с 19 марта и до сегодняшнего дня не запрещала въезд в РФ. Точнее, в порядке исключения разрешала въезд всем, у кого в паспортах "ЛДНР" или Украины есть регистрация внутри "республик". Это следует из указа премьер-министра Михаила Мишустина, который не утратил силу.

Пока не выпускают своих жителей без российских паспортов в РФ сами "республики". Пушилин прогнозировал, что полноценное сообщение следует ожидать с 1 июля.

Остается открытым лишь вопрос, придется ли после 1 июля самоизолироваться в России после въезда туда из "республик". На это ответить пока сложно. И, скорее всего, решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.