В Украине из-за непогоды, которая бушевала в стране минувшим вечером и ночью, без света остались более 200 населенных пунктов, расположенных в семи областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 07:00 вторника, 23 июня, из-за дождя и порывов ветра обесточенными в результате срабатывания системы защиты линий электропередач оказались 209 населенных пунктов. Речь идет о 72 селах и городах в Житомирской области, 52 - в Киевской, 29 - в Черниговский, 29 - в Ивано-Франковской, 19 - в Черкасской, 5 - в Черновицкой и 3 - в Кировоградской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине во вторник. Возможны шквалы, град и локальные смерчи.

Также мы писали, что на этой неделе в Украине должна спасть жара, страну зальют ливни.