Во вторник, 23 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,66 грн/$1, в то время как вчера он составлял 26,72 грн/$1.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара 23 июня - 26,6695 грн, это на 6 копеек меньше, чем днем ранее. Евро во вторник подешевел на 10 копеек, его цена составляет 29,8952 грн за единицу валюты. Курс российского рубля составляет 0,3837 грн.

Курс НБУ на 23 июня. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, курс гривни на межбанке в понедельник продолжил укрепляться к доллару.

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