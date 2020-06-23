В США президент Дональд Трамп в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, приостановил до конца 2020 года выдачу некоторых временных рабочих виз.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Президент Дональд Трамп продлевает и расширяет приостановление действия некоторых виз до конца года, чтобы американские рабочие заняли первое место по мере того, как мы оправляемся от экономических последствий коронавируса", - сообщила пресс-служба Белого дома.

Данный указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

Визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются исследователям, ученым, в то время как визы L-1 используются для руководителей, переезжающих в США с должностей за рубежом с одним и тем же работодателем.

По данным американского иммиграционного Совета, ежегодно в США приезжает около 300 000 получателей визы J-1.

"Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой Covid-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют угрозу для занятости американских рабочих", - говорится в указе.

Ограничения будут действовать до конца календарного года и могут быть продлены. Данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.

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