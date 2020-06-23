С понедельника, 22 июня, в Польше возобновились международные железнодорожные перевозки. Компания PKP Intercity планирует возить пассажиров в Чехию, Словакию, Австрию, Венгрию и Германию.

Об этом сообщает "Польское радио".

Первый поезд выехал из Варшавы в Берлин 22 июня. Кроме того, пассажиры уже смогли отправиться из Польши в Чехию. Возобновлено железнодорожное сообщение из Вены в Катовице, а также из Граца в Перемышль.

Во время пользования поездами пассажиры должны соблюдать правила гигиены, а также носить маску.

А уже с 1 июля в Польше хотят возобновлять международное авиасообщение со странами ЕС. Кроме того, польские авиалинии LOT 2 июля планируют рейсы в Киев.

Напомним, Украина не будет восстанавливать железнодорожное сообщение с Россией.

Также мы писали, что Польша отказалась от возобновления авиасообщения с Украиной до 30 июня.