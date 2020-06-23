По состоянию на утро вторника, 23 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 38 074 человек. Вчера, 22 июня, в стране был зафиксирован 37 241 заболевший. Таким образом прирост за сутки составил 833 человека.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте СНБО.

Так, из общего числа инфицирования Covid-19 уже 1 035 случаев оказались летальными (+ 23 за сутки). 16 956 человек уже выздоровели (+ 314 за сутки).

Ранее "Страна" сообщала, что появился рейтинг стран по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения. Украина в первой полусотне.

Так же мы рассказывали, что коронавирус косит сотрудников предвыборного штаба Трампа.

Кроме этого мы информировали, что в МОЗ объяснили, как должен вести себя врач потенциального больного с коронавирусом.