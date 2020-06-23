В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошло ЧП. Здесь автомобилист намеренно врезался в здание посольства КНР. Об этом сообщают газета Perfil и издание Clarin.

По данным журналистов, за рулем Toyota Corolla был 24-летний мужчина. Он признался, что собирался попасть в посольство Китая, однако не смог пробить ворота.

По данным журналистов, он вероятно страдает психическим расстройством. По информации Perfil, он рассказал в соцсетях, что располагает "правдой о коронавирусе", а потому ему нужно встретится с сотрудниками посольства.

Газета Clarin передает, что мужчина заявил о наличии у него взрывчатки, однако при обыске ее не обнаружили. По данным издания, посла Китая во время происшествия в дипмиссии не было.

Как сообщала "Страна", в Израиле посла Китая нашли мертвым в собственной постели. С июня 2016 года он исполнял обязанности чрезвычайного и полномочного посла КНР в Украине. В Израиль он прибыл в январе 2020 года.

Напомним, что в Китае прошли облавы на украинских заробитчан-учителей и танцоров.