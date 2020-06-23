В интернете опубликовали видео с моментом взрыва в жилой 10-этажке в Дарницком районе Киева. В результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек. Основной версией ЧП является утечка газа. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua.

Уличная видеокамера, предположительно с парковки гипермаркета, зафиксировала момент взрыва утром 21 июня. Мощность взрыва понятна по тому, как тряхнуло камеру, находящуюся в нескольких кварталах от дома.

По состоянию на 08.00 23 июня спасатели продолжают разбирать завал на 4 этаже дома. В разрушенной квартире на 4 этаже пилят плиты для их дальнейшего поднятия краном.

В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана. Судьба ряда людей остается неизвестной.

Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной.

"Страна" провела репортаж из интерната, куда поселили пострадавших при взрыве дома в Киеве.

Напомним, что из-за взрыва многоэтажки 18-летняя киевлянка потеряла всю семью.