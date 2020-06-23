Американский анализатор воздуха сломался в ходе поисков источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС). Из-за этого они закончились неудачей. Об этом сообщили в NASA.

В мае в "Роскосмосе" сообщили об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС. При этом она не превышала предельно допустимую норму и не угрожала жизни космонавтов.

Воздухообмен между российским и американским сегментами МКС был прекращен для поиска источника бензола. Замеры проводились в российском сегменте с помощью прибора для определения качества воздуха AQM-1.

"AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор был возвращен в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1", - сказали в NASA. Экипаж станции восстановил воздухообмен между двумя сегментами.

Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.

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