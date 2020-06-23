На МКС прекратили поиск источника утечки бензола из-за поломки американского датчика
Американский анализатор воздуха сломался в ходе поисков источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС). Из-за этого они закончились неудачей. Об этом сообщили в NASA.
В мае в "Роскосмосе" сообщили об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС. При этом она не превышала предельно допустимую норму и не угрожала жизни космонавтов.
Воздухообмен между российским и американским сегментами МКС был прекращен для поиска источника бензола. Замеры проводились в российском сегменте с помощью прибора для определения качества воздуха AQM-1.
"AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор был возвращен в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1", - сказали в NASA. Экипаж станции восстановил воздухообмен между двумя сегментами.
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Мы разбирались, почему США почти 10 лет не могли запустить астронавтов в космос и что поменяет "Crew Dragon".
Как сообщала "Страна", у гендиректора предприятия "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" Сергея Войта запуск "Crew Dragon" вызвал смешанные чувства.