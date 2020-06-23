В Киеве продолжаются спасательные работы и разбор завалов взорвавшейся многоэтажки по улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

Сегодня ночью, 23 июня, спасатели обнаружили на руинах тело очередной жертвы. Таким образом во время взрыва погибло уже пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в соцсети.

"На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома найдено тело еще одного человека (всего спасатели нашли 5 погибших).

По состоянию на 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед.

Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г. р. и 1974 г. р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.,", - сообщили в пресс-службе.

Ранее "Страна" публиковала репортаж из интерната, куда поселили пострадавших при взрыве дома в Киеве.