В России арестовали начальника райотдела полиции УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова. Его подозревают в государственной измене. Он якобы передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российских войск.

В настоящее время проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности полицейского. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Анонимный источник не исключил так же, что по результатам начавшейся служебной проверки в управлении внутренних дел по Курской области могут быть применены санкции в отношении руководителя регионального управления, вплоть до его увольнения.

По данным контрразведки, полицейский "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по его заданию собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Дмитрий Борзенков арестован до 18 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что президента Арктической академии России подозревают в шпионаже на Китай.