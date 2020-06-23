В США продолжается эпидемия коронавируса, который легко проникает даже в высшие эшелоны власти. Так, например, уже восемь сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа оказались заражены Covid-19.

После многолюдного предвыборного митинга в Талсе (штат Оклахома) коронавирус был выявлен еще у двух сотрудников штаба Трампа.

"После очередного раунда тестирования сотрудников предвыборной кампании в Талсе еще два члена передовой группы дали положительный результат на коронавирус. Эти сотрудники присутствовали на митинге, но на протяжении всего мероприятия были в масках. После положительных тестов были немедленно активированы установленные протоколы карантина и отслеживания контактов", - заявил СNN директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мерто, как передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что перед состоявшимся в субботу митингом Трампа в Талсе Covid-19 был обнаружен у шести сотрудников его предвыборного штаба. Таким образом общее число сотрудников кампании, получивших положительный результат на коронавирус, достигло восьми человек.

Решение Трампа провести митинг в разгар эпидемии коронавируса стало источником резкой критики.

В последние недели в Талсе наблюдался всплеск случаев Covid-19. В частности, рекордный ежедневный максимум заболеваний был зафиксирован за несколько дней до митинга. Эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что проведение такого крупного мероприятия может привести к дальнейшему росту числа заражений.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса только набирает обороты, ее последствия будут ощущаться целые десятилетия.