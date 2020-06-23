В ближайшем будущем Украина пока не планирует возобновлять полноценное железнодорожное сообщение с Россией, которое было отменено из-за разгула эпидемии коронавируса Covid-19.

Об этом рассказал заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в интервью "Укринформу". По его мнению, сейчас опасно восстанавливать сообщение из-за пребывания России на пике заболеваемости коронавирусом

"Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией - а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года, - пока на повестке дня не стоит. Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут", - сказал Боднар.

Ранее "Страна" сообщала, что лоукостер Ryanair возобновил полеты в Украину.