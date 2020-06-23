В полиции уже определились с основной версией взрыва многоэтажного дома на столичных Позняках, который прогремел утром 21 июня.

"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", - рассказали в полиции, как передает ВВС Украина.

Напомним, что взрыв произошел в воскресенье утром, 21 июня, в жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Повреждены 40 квартир подъезда, где живет 125 человек.

Вчера вечером, 22 июня, спасатели обнаружили на развалинах тело четвертой жертвы взрыва. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

Ранее "Страна" публиковала репортаж из интерната, куда поселили пострадавших при взрыве дома в Киеве.