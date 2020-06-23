Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 23 июня
В Минздраве показали, сколько украинцев заболели коронавирусом в разных областях по состоянию на 13 июня. За последние сутки заразилось еще 833 человека.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая обл. - 1 690 (1037 выздоровели)
- Волынская обл. - 1 894 (550 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1049 (780 выздоровели)
- Донецкая обл. - 368 (145 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1 295 (663 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 291 (845 выздоровели)
- Запорожская обл. - 555 (393 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 091 (1071 выздоровел)
- Киев - 4 429 (1415 выздоровели)
- Киевская обл. - 2 285 (1141 выздоровел)
- Кировоградская обл. - 631 (521 выздоровел)
- Луганская обл. - 73 (53 выздоровели)
- Львовская обл. - 4 220 (696 выздоровели)
- Николаевская обл. - 366 (269 выздоровели)
- Одесская обл. - 1 333 (562 выздоровели)
- Полтавская обл. - 296 (263 выздоровели)
- Ровенская обл. - 3 038 (1538 выздоровели)
- Сумская обл. - 263 (184 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1744 (1079 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1 844 (889 выздоровели)
- Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 622 (493 выздоровели)
- Черкасская обл. - 605 (408 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4 419 (1642 выздоровели)
- Черниговская обл. - 485 (144 выздоровели).
"Подтверждено 38 074 случая COVID-19, из них 16 956 выздоровели, 1035 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 833 случая. В госпитализации нуждались 10 387 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 364 пациента. 27 687 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3 713 медработников", - указано в сообщении.
Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 580 814, методом ИФА - 143 132.
Напомним, по состоянию на вторник, 23 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 38 074 человек.
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