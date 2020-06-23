Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 23 июня

В Минздраве показали, сколько украинцев заболели коронавирусом в разных областях по состоянию на 13 июня. За последние сутки заразилось еще 833 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая обл. - 1 690 (1037 выздоровели)

Волынская обл. - 1 894 (550 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1049 (780 выздоровели)

Донецкая обл. - 368 (145 выздоровели)

Житомирская обл. - 1 295 (663 выздоровели)

Закарпатская обл. - 291 (845 выздоровели)

Запорожская обл. - 555 (393 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 091 (1071 выздоровел)

Киев - 4 429 (1415 выздоровели)

Киевская обл. - 2 285 (1141 выздоровел)

Кировоградская обл. - 631 (521 выздоровел)

Луганская обл. - 73 (53 выздоровели)

Львовская обл. - 4 220 (696 выздоровели)

Николаевская обл. - 366 (269 выздоровели)

Одесская обл. - 1 333 (562 выздоровели)

Полтавская обл. - 296 (263 выздоровели)

Ровенская обл. - 3 038 (1538 выздоровели)

Сумская обл. - 263 (184 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1744 (1079 выздоровели)

Харьковская обл. - 1 844 (889 выздоровели)

Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 622 (493 выздоровели)

Черкасская обл. - 605 (408 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4 419 (1642 выздоровели)

Черниговская обл. - 485 (144 выздоровели).

"Подтверждено 38 074 случая COVID-19, из них 16 956 выздоровели, 1035 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 833 случая. В госпитализации нуждались 10 387 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 364 пациента. 27 687 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3 713 медработников", - указано в сообщении.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 580 814, методом ИФА - 143 132.

Напомним, по состоянию на вторник, 23 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 38 074 человек.

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