Посольство Украины в Молдове напомнило гражданам страны, что въезд в Молдову для них и других иностранцев запрещен до июля. Это связано с эпидемией коронавируса в республике.

Об этом сообщают "Украинские новости".

В посольстве отметили, что на всей территории Республики Молдова действует чрезвычайное положение в сфере общественного здоровья. Поэтому установлен запрет до 30 июня на въезд в Молдову иностранных граждан и лиц без гражданства.

Запрет не касается следующих категорий:

членов семей граждан Молдовы;

лиц с долгосрочной визой или видом на жительство;

людей, совершающих поездку по состоянию здоровья и по гуманитарным причинам;

дипломатов и людей, приезжающих со служебной целью;

трансграничных сотрудников;

водителей и персонала грузового транспорта, самолетов и судов;

людей, добирающихся транзитом в страну постоянного проживания.

Те, кому въезд разрешен, после прибытия должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Лица, которые въезжают в Молдову, в обязательном порядке заполняют эпидемиологическую карту, а также подписывают декларацию о персональной ответственности по соблюдению режима самоизоляции в течение 14 дней в установленных местах, сообщили в посольстве.

При отсутствии симптомов COVID-19 это требование не распространяется на:

учеников и студентов, зачисленных в заграничные учебные заведения, которым необходимо сдать выпускные экзамены в Молдове;

лиц, совершающих поездку в служебных целях;

водителей грузовых авто и персонал экипажей;

трансграничных сотрудников и дипломатов.

Перечисленные правила действуют до конца июня, однако информацией о том, будут ли они отменены или продлены в июле, посольство не располагает.

Ранее "Страна" писала, что Украина открыла все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой.

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