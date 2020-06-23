Байден и Порошенко скрыли преступления Яценюка?

Главная новость вчерашнего дня – публикация второй порции аудиозаписей телефонных разговоров 2016 года между тогдашними президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джозефом Байденом.

Хотя это был уже номер два, он оказался не менее скандальным, чем первый номер.

Особенно это касается той записи, на которой Байден рассказывает украинскому президенту о беспокойстве экс-премьера Арсения Яценюка насчет возможных уголовных дел.

Из этого, во-первых, можно сделать вывод о том, что за Яценюком явно числятся некие преступления – иначе бояться ему было бы нечего. Во-вторых, данное обращение о том, чтобы оградить экс-премьера от уголовного преследования, – это уже даже не приказы назначить или уволить кого-то. Это призыв скрыть уголовное преступление, на который, кстати, Порошенко согласился. Так что в данном случае оба чиновника превратились из собеседников в соучастников.

Однако можно не сомневаться, что никто не станет копаться в темном прошлом Яценюка, чтобы разобраться, какого же уголовного преследования он боялся и от чего его защищал Байден.

Как вчера рассказал один из "слуг народа", у нас не могут даже зарегистрировать постановление о создании временной следственной комиссии по "пленкам Байдена" – чтобы не дай Бог не зацепить самого Байдена и этим не вызвать международный скандал. Так что последствия публикации пленок возможны в Америке – но не в Украине.

Зачем нужны еще 4,5 млрд на "Стену"?

Между тем, одно из коррупционных детищ Арсения Яценюка продолжает процветать. Вчера стало известно, что Госпогранслужба сделала в Кабмин запрос о выделении дополнительных 4,5 млрд гривен на реализацию печально известного проекта "Стена".

О том, что собой представляет этот проект, много писали еще четыре-пять лет назад. Тогда ее назвали "сеткой от кабанов". Теперь, возможно, "сетка от кабанов" стала более прочной – ведь на нее уже израсходовали почти 2 миллиарда. Правда, по итогам расходования этих средств уже заведены несколько уголовных дел, так что есть подозрение, что "сетка от кабанов" так и осталась "сеткой от кабанов".

Однако теперь в Госпогранслужбе решили, что прошлых достижений мало. Безусловно, для этого выбран самый "удачный" момент: когда в бюджете гигантская дыра, когда на борьбу с коронавирусом на бумаге выделили десятки миллиардов гривен, но до врачей и больниц они не доходят. Но, с другой стороны, пограничникам тоже кушать хочется. И деньги "на распил" нужны постоянно.

Собственно, это единственное реальное объяснение желанию Госпогранслужбы освоить дополнительные 4,5 миллиарда.

Потому что все разговоры о том, что какая-то "стена" может спасти в случае военной агрессии – от лукавого. Как раз в эти дни отмечается 80-летие капитуляции Франции, которая вложила миллиарды франков в "Линию Мажино", оказавшуюся абсолютно бессмысленной.

Когда началась Великая Отечественная?

День начала Великой Отечественной войны, который официально в Украине является Днем памяти жертв, на самом деле превратился в попытку власти стереть эту память. Причем в данном стремлении объединились и прошлая, и нынешняя власть.

И Владимир Зеленский, и Петр Порошенко учились еще в советских школах, а потому должны знать из уроков истории, что война с нацизмом началась для советского (в том числе и украинского) народа именно 22 июня 1941 года. Однако в своих обращениях по поводу скорбной даты они сделали вид, будто не учили этого.

Так, нынешний президент начал обращение с того, что 1 сентября 1939 года немцы сбросили бомбы на Львов, Самбор и Дрогобыч, и только после этого вспомнил о 22 июня. Хотя даже обычная логика подсказывает, что 22 июня на первое место надо ставить именно эту дату, а для обращений, где на первом месте стоит начало Второй мировой, есть 1 сентября.

Бывший президент пошел еще дальше: он начал с марта 1939 года, когда Венгрия оккупировала Закарпатье, потом перешел к сентябрю 1939-го, и лишь после этого упомянул 22 июня, причем всего лишь как дату, когда началось "столкновение двух тоталитарных режимов". То есть, по логике Петра Порошенко, скорбеть можно только о том, что упомянутое столкновение происходило на украинской территории. А то, что в армии только одного из двух "тоталитарных режимов" самоотверженно сражались и погибали миллионы жителей Украины, значения не имеет.

Что касается выстраивания цепочки от сентября или даже марта 1939 года, то здесь никакой логики нет. Да, на территории бывшей Восточной Польши 1 сентября 1939 года началась война, но она завершилась спустя две-три недели, когда были введены советские войска. После чего началась мирная жизнь. В марте 1939 года венгерская армия действительно вступила в Закарпатье, но бои местного значения там продолжались всего неделю, и войны в этом регионе больше не было вплоть до лета 1944 года.

Если исходить из логики того, что в упомянутых сражениях погибали украинцы, то можно вообще начинать с боев на озере Хасан в 1938 году – там в составе Красной армии тоже сражались представители УССР.

Что касается 22 июня, то именно в этот день война пришла на территорию Украины больше, чем на три года. И именно в эти три с лишним года погибла львиная доля всех жертв нашей страны во Второй мировой. И этого махинаторам от истории не изменить.

Кому выгодна ЛГБТ-провокация?

Отдельным эпизодом, связанным с Днем памяти и скорби, стала акция по "вывешиванию" радужного флага ЛГБТ на мече статуи Родины-Матери в Киеве накануне 22 июня.

Неважно, что флаг на самом деле не вывешивался, а был на фоне меча (или вообще его приделали компьютерной графикой). Важно то, что демонстрацию ЛГБТ-ценностей провели, используя памятник, имеющий совсем другую смысловую нагрузку. А то, что это сделали накануне годовщины нападения нацистов на нашу страну, лишь добавило ситуации цинизма. По сути, речь идет о такой же десакрализации жертв Великой Отечественной, которую другими способами проводят Зеленский, Порошенко и всевозможные вятровичи.

Между тем, данная акция противоречит основополагающему принципу, который, по идее, исповедует само ЛГБТ-сообщество, – толерантности. Представители секс-меньшинств агитируют за толерантное отношение к себе, но одновременно с этим провели агрессивную акцию по отношению к тем, кто исповедует другие ценности.

Фактически это была провокация, и в интересах самого ЛГБТ-сообщества – отмежеваться от действий провокаторов. Иначе уровень гомофобии в Украине неизбежно возрастет – и виноваты в этом будут именно организаторы данной акции.

Закупят ли дешевый газ на зиму?

"Нафтогаз" вчера объявил о новом снижении цены на газ для населения. Теперь она даже с учетом НДС составляет чуть больше 2,5 тысяч гривен (то есть меньше ста долларов) за тысячу кубометров. То есть даже с учетом всех наценок конечный потребитель должен получить газ максимум по 3 гривны за куб.

И это безусловное достижение, к которому, правда, "Нафтогаз" не имеет никакого отношения. Он уже, кстати, предупредил, что такой дешевый газ – это только до осени, а потом начнется подорожание. Кстати, в данном случае НАК действительно знает, что говорит.

Однако возникает вопрос: а что делает "Нафтогаз", исходя из сложившейся ситуации? Совсем недавно, к примеру, была новость о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко решил заполнить все емкости в своей стране нефтью, пока она спустилась до минимальных величин. Следовало бы ожидать, что украинский "Нафтогаз" последует тому же примеру и заполнит все газохранилища таким дешевым газом. При таких раскладах можно было бы зимой и тарифы для населения снизить, и МВФ при этом никаких претензий не имел бы.

Однако, как следует из последних новостей, пустые ПХГ "Нафтогаз" намерен использовать совсем по-другому: хранить там газ европейских компаний, у которых возник его избыток из-за карантина. Стремление заработать лишние евро, безусловно, похвально, однако украинцам от этого ни холодно ни жарко: согласно требованиям МВФ, цена газа для населения все равно должна быть рыночной (и равной цене на газ для промышленности). И скидку за счет денег, заработанных на хранении чужого газа, сделать не получится. Поэтому все, на что можно использовать этот заработок, – это новая премия для Коболева и его мамы.