В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался известный режиссер Джоэл Шумахер, который создал "Бэтмена", "Призрака оперы", телевизионный сериал "Карточный домик" и много других шедевров театра и кино.

Об этом сообщает Variety.

Мужчина скончался после продолжительной борьбы с онкологическими заболеваниями, но в последние годы перестал стесняться своего "я" и открыто признал, что является геем.

Шумахер стал режиссером таких культовых фильмов, как "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Коматозники", "Огни святого Эльма", "Отпетые ребята", "Призрак оперы", "Телефонная будка", "Время убивать", а также известного и сверхпродуманного политического сериала про американского президента "Карточный дом".

Изначально в киноиндустрию он пришел как художник по костюмам и эксперт в одежде, однако позже втянулся и дебютировал в 1991 году с фильмом "Невероятно ссохшаяся женщина".

Напомним, мир кино понес еще одну серьезную утрату. В США, в преклонном возрасте, скончался знаменитый голливудский актер, родоначальник целой кинодинастии Кирк Дуглас.

Как сообщала "Страна", Netflix продемонстрировала, о чем пойдет речь в заключительном сезоне популярного сериала "Карточный домик". Новый трейлер шестого сезона сериала опубликован на YouTube-канале Netflix.