В России озвучили причину недавнего решения позволить мессенджеру Telegram работать на территории страны. По словам заместителя Минкомсвязи Алексея Волина, мессенджер просто было невозможно заблокировать.

Об этом сообщает РИА Новости.

Волин отметил, что еще одна причина разблокировки - активное сотрудничество представителей Telegram по вопросам борьбы с терроризмом.

"Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", - сказал Волин на онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020" клуба "Валдай".

Также он добавил, что вообще-то запрета на использование Telegram в России никогда и не было.



"В России никогда не было запрета людям пользоваться Telegram, было решение о том, что он должен быть технически заблокирован. Но никто никогда не принимал решения, что им нельзя пользоваться. Поэтому те, кто был в состоянии воспользоваться этим ресурсом или могли обойти блокировку, им пользовались", – сказал сотрудник Минкомсвязи.

Он добавил, что в его ведомстве никогда не пытались блокировать мессенджер и не выступали с подобными инициативами. Решение как о блокировке, так и о ее отмене принималось Роскомнадзором и прокуратурой, а министерства "в качестве участника процесса здесь не было".

Напомним, Роскомнадзор хотел заблокировать Telegram в 2018 году и требовал мессенджер предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Ранее "Страна" писала, что в "Слуге народа" захотели заблокировать Telegram в Украине.