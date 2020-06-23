Власти США решили приостановить выдачу рабочих виз до конца года, а также продлить запрет на въезд определенным держателям гринкарт. Это позволит освободить сотни тысяч рабочих мест для граждан страны.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Президент продлевает и расширяет приостановку выдачи определенных виз до конца 2020 календарного года, то есть до 31 декабря. Напомню, что он объявил 22 апреля о приостановке на 60 дней въезда в страну держателей гринкарт, которые по приезду могут устраиваться на любую работу. Это будет продлено до конца года", - сказал чиновник во время телефонного брифинга.

Под ограничения попадают следующие визы:

H1B - для работы в высокотехнологичных областях;

H4 - для супругов - держателей других виз (включая H1B и H2B);

H2B - для низкоквалифицированных кадров;

J и L.

"Единственными, кому разрешат въезд по H2B, будут люди, занятые в пищевой промышленности, что составляет менее 15% от всех виз этой категории. Почти для всех рабочих виз J будут сделаны исключения и для всех L-виз. L – это переводы внутри компаний", - добавил чиновник.

Он также уточнил, что часть виз H2B выдается работникам сферы добычи и переработки морепродуктов. По его словам, в общей сложности это позволит освободить до конца года около 525 тысяч рабочих мест.

Кроме того, вскоре будет издан регламент, упраздняющий подачу документов на предоставление убежища с целью получения разрешения на работу. Это тоже должно освободить некоторое количество рабочих мест для американцев. Названные меры тоже временные.

"Что касается более постоянных действий, которые распорядился предпринять президент, они включают реформирование системы виз H1B, чтобы она была больше основана на системе выгоды", - продолжил представитель администрации.

По его словам, в результате изменений приоритет будет отдан сотрудникам, претендующим на более высокие зарплаты с учетом того, что они могут сделать для американской экономики.

"На визы H1B есть лимит 85 тысяч в год. В прошлом году было подано 225 тысяч заявок", - сказал он, напомнив, что до этого года 85 тысяч виз распределялись по лотерее.



"Президент поручил нам упразднить лотерею и заменить ее ранжированием заработной платы, чтобы 85 тысяч предложений с большей заработной платой получили эти визы. Это повысит как уровень заработной платы, так и уровень профессионализма получателей H1B виз", - пояснил чиновник.

Кроме того, меры помогут искоренить конкуренцию приезжих и американцев на стартовых позициях с низкими зарплатами. Также администрация работает над поручением президента об устранении возможности для работодателей, ранее привлекавших по визе H1B зарубежных работников, передавать их по субконтракту на работу в другую компанию, лишая американцев работы там.

Как писала "Страна", в феврале США ужесточили правила раздачи гринкарт.

А в прошлом году мы сообщали, что Трамп поднял тему полного отказа от лотереи гринкарт.