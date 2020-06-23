Украина заняла 47 место в антирейтинге стран по заболеваемости коронавирусом, но далеко ушла от соседних России и Беларуси, где ситуация с вирусом оказалась в топ-антирекордах мира.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в рейтинге стран указано число больных коронавирусом граждан на 100 тысяч населения. Украина в этом списке оказалась на 47 месте из более 200 стран и территорий с общим числом активных случаев в 19 587, коэффициент больных на 100 тысяч граждан составляет 46,8.

Наша страна в списке оказалась между Центрально-африканской республикой и Гаити.

В первую десятку рейтинга попали: Катар, Французская Гвинея, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Панама, Сан-Томе и Принсипи.

На 11 месте оказалась Беларусь, затем Бразилия, Чили, Кувейт, на 15 месте - Россия. Далее Саудовская Аравия, Боливия, Молдова, Северная Македония и Сан-Марино.

Напомним, в Минздраве украинцам рассказали, что случаи повторного инфицирования коронавирусом редки в стране и не доказаны, а новые тест-системы налажены уже почти по всей Украине.

Как сообщала "Страна", рекорд по заболеваемости коронавирусом в Украине за последние сутки вынудил Минздрав создать отягощающий ролик о том, что статистика - не просто цифры, и заболеть может каждый, несмотря на ослабление карантина.