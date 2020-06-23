Украинским абитуриентам рассказали, что взять с собой на Внешнего Независимого Оценивания 2020, как будут проверять состояние здоровья выпускников и какие правила следует соблюдать, чтобы остаться здоровым и после экзаменов.

Об этом сообщает Минздрав совместно с Министерством образования и науки.

"Видеоматериал создан при поддержке Посольства Швейцарии в Украине и швейцарско-украинского проекта Decentralization for Improved Democratic Education (Децентрализация для улучшения демократического образования - ред.) и DOCCU (Развитие гражданских компетенций в Украине - ред.)", - указано в сообщении.

Так, с собой необходимо взять: сертификат участника ВНО; указанный в сертификате документ, подтверждающий личность; приглашение-пропуск на экзамен; 2-3 ручки с черными чернилами; воду в прозрачной бутылке без этикетки; медицинскую маску или респиратор для транспортировки до места сдачи ВНО (новую маску выдадут при входе в помещение); персональный антисептик с содержанием спирта не менее 60%.

При входе в место проведения теста каждому выпускнику придется пройти дистанционное измерение температуры, также каждого визуально оценят на наличие респираторных заболеваний и симптомов коронавируса. На ВНО будут допускать только тех, чья температура не будет превышать 37,2 градуса.

При наличии хронических болезней или особенностей, повышающих температуру, нужно предупредить заранее и принести соответствующую справку.

Запрещается не соблюдать социальную дистанцию, неправильно носить маску, создавать толпы или очереди, гулять по коридорам. В аудитории организаторы создадут безопасную дистанцию между абитуриентами, нарушать ее нельзя. Перед началом теста нужно помыть или продезинфицировать руки, снимать маску или респиратор запрещено, кроме случаев смены маски на новую. Средства личной защиты после ВНО нужно сразу же выбросить.

Выпускникам рассказали, что брать с собой на ВНО и как вести себя в условиях карантина Видео: YouTube / Минобразования и науки

Напомним, правительство не будет отменять Внешнее независимое тестирование (ВНО) в Украине. Поступать в ВУЗы в этом году будут исключительного по результатам ВНО.

Как сообщала "Страна", в Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешили проведение Внешнего независимого оценивания (ВНО) с 25 июня по 17 июля.