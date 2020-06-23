В понедельник средь бела дня на руководителя житомирской ячейки "Партии Шария" было совершено жестокое нападение. Молодого мужчину избили в офисе.

Видеозапись инцидента с камер наблюдения опубликовал в Facebook руководитель политсилы Анатолий Шарий.

На записи видно, как двое мужчин спортивного телосоложения - бородатый и подстриженный под скобку - заходят в здание, затем в комнату, где расположен офис партии. После этого бородатый выталкивает в коридор руководителя ячейки, валит его на пол и со всего размаху бьет ногами в живот. Соратник Шария пытается защищаться баллончиком со слезоточивым газом, но это помогает плохо.

Также запись с камер видеонаблюдения была опубликована в сети.

Позже Ольга Шарий в своем Телеграм-канале рассказала о личности нападавшего. Это участник "Азова" Роман Боровик с позывным Сатана.

Националисты подтвердили драку в Телеграм-канале "Опусти вату"

"Ветеран "Азова" Рома Сатана после недавнего нападения на азовца в киевском метро пришёл в местную ячейку т.н. "партии Шария". Хотел пообщаться, по какому праву тыловые крысы атакуют добровольцов. Не получилось. Ватники сразу попытались залить его баллоном в лицо. Рома человек опытный и баллон успел забрать. Попутно шариевцы были избиты в сопли", - похвалились содеянным националисты.

Ранее "Страна" рассказывала об акции сторонников "Партии Шария", которая прошла в Киеве 17 июня.

Мы также сообщали о нападениях на членов партии и задержаниях нападавших на них радикалов. Правда, вскоре их традиционно отпустили.