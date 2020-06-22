По состоянию на понедельник, 22 июня, 14 областей Украины не готовы к дальнейшему смягчению карантина.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная пресс-службой Минздрава.

Отметим, что ранее правительство установило три условия для смягчения карантина в регионах:

Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения. Процент выявления, то есть, число обнаруженных положительных тестов на коронавирус относительно предыдущих результатов должен быть не выше 11%. Динамика - уровень роста заболеваемости. Показатель должен составлять не более 10%.

Так, на сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы: Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Житомирская, Донецкая, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, вступили в силу новые показатели готовности областей к смягчению карантина. Они более точные и помогут не ужесточать ограничения в Киеве и Черновицкой области.

Как сообщала "Страна", в Украине резкое увеличение зарегистрированных случаев коронавируса в последние дни вывели страну на новые рекордные уровни и четыре других важных показателя развития инфекции: в среднем за неделю и две недели, количество заболевших в сутки, число пациентов Covid-19 в настоящее время и процент "результативных" ПЦР-тестов.