Правительство разрешило проезд по территории Украины без соблюдения карантина людям, следующим транзитом. Соответствующие изменения Кабинет министров внес в свое постановление №392 от 20 мая 2020 года.

Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

При этом в правительстве уточнили, что во время транзита не подлежат обсервации или двухнедельной самоизоляции те лица, которые покинут пределы Украины в течение двух суток.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что пограничники могут отказать в пропуске через государственную границу иностранцам и лицам без гражданства, у которых нет полиса (свидетельства, сертификата) о страховании расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией. Исключение составляют иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также люди, признанные беженцами или нуждающиеся в дополнительной защите.

Ранее "Страна" рассказывала, как подготовиться к выезду за границу в условиях карантина.

Мы также сообщали, что в Министерстве иностранных дел представили карту мира с рекомендациями о правилах посещения украинцами иностранных государств во время пандемии коронавируса.