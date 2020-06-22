Под завалами взорвавшейся в Киеве многоэтажки нашли тело еще одного погибшего
Под обрушившимися элементами конструкции во время воскресного взрыва киевской десятиэтажки, что по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, обнаружено еще одно тело. Это уже четвертый погибший при взрыве.
О находке сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
Как написал Кличко, по предварительным данным, погибший - мужчина. Других сведений о жертве взрыва пока не известно.
"Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", - добавил мэр.
Как писала "Страна", сегодня появилась угроза обрушения стены дома, и спасатели были вынуждены приостановить работу.
Мы также публиковали репортаж из киевского интерната, куда временно поселили жильцов многострадального дома, оставшихся без крыши над головой и имущества.