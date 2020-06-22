Под обрушившимися элементами конструкции во время воскресного взрыва киевской десятиэтажки, что по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, обнаружено еще одно тело. Это уже четвертый погибший при взрыве.

О находке сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Как написал Кличко, по предварительным данным, погибший - мужчина. Других сведений о жертве взрыва пока не известно.

"Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", - добавил мэр.

Как писала "Страна", сегодня появилась угроза обрушения стены дома, и спасатели были вынуждены приостановить работу.

Мы также публиковали репортаж из киевского интерната, куда временно поселили жильцов многострадального дома, оставшихся без крыши над головой и имущества.