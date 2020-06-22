Из-за проливных дождей в Черновицкой области потоп прорвал две дамбы № 5 и №21 около поселка Банилов на реке Черемош. Из-за угрозы подтопления города Вижлица, Банилова и других соседних сел, несколько бригад спасателей бросились помогать местным жителям восстанавливать последствия стихии.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Вижнице в результате подъема уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы № 21 А, снесено габионы и продолжается размывание почвы. Существует угроза подтопления промышленной части города", - указано в сообщении.

Так, спасатели вместе со службой водного хозяйства начали укреплять берег и отводить потоки воды от населенных пунктов.

"Вода пошла в водоотводный канал и частично произошло подтопление лесополосы и сельхозугодий на общей площади около 10 га. Местное население (с. Банилов - 75 человек, и с. Слобода-Банилов - 295 человек) об угрозе подтопления проинформированы. Определены транспорт для эвакуации населения и места его безопасного временного размещения", - добавил представитель спасателей.

Напомним, в мае 2019 года на реке Черемош под Черновцами из-за дождей и непогоды возникла угроза прорыва дамбы. Между тем, дамба, о которой идет речь, защищает село Банилов Вижницкого района. Для укрепления дамбы было уложено 20 м3 лесоматериалов и 2 400 мешков (120 т) с песчано-гравийной смесью. По данным спасателей, наблюдалось снижение уровня воды в реке Черемош. Для проведения работ было привлечено 159 человек и 21 единица техники, из них от спасателей 87 человек личного состава и 10 единиц техники, в мероприятиях также принимали участие полицейские.

Как сообщала "Страна", эксперты уже говорят от возможной новой проблеме. Дамбы в Киевской области могут не выдержать, в случае прорыва затопит полгорода. Уже пять лет не выполнялись предписания Госслужбы и не проводились проверки. Если сейчас ничего не предпринять, то столицу ждет новая чрезвычайная ситуация - прорвет дамбы и значительная часть области уйдет под воду.