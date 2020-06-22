Украинцам рассказали, как подготовиться к выезду за границу в условиях карантина. Инфографика

Украинцам рассказали, на что нужно обратить внимание при выезде за границу в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

В Минздраве отметили, что при подготовке к выезду за границу нужно внимательно проверять действующие правила карантинных ограничений в стране, куда отправляетесь. Также нужно обращать внимание на действующие правила на выезд из Украины, а также на вероятную обсервацию.

Так, для начала нужно изучить правила въезда в страну-назначение. Информировать государственные органы при выезде из Украины не нужно, однако рекомендуется зарегистрироваться в системе "Друг", чтобы украинские дипломаты могли быстрее отреагировать и помочь в случае непредвиденной ситуации за рубежом.

Также украинцам напомнили, что, несмотря на повсеместный карантин, безвизовый режим с Евросоюзом никто не отменял. Если в правилах посещения страны не указано обязательное прохождение теста на коронавирус или предоставление свежей справки о состоянии здоровья, проходить процедуру необязательно.

Если же вы планируете путешествовать на машине, для начала нужно проверить, работают ли пункты пропуска, которые вы намеревались пересекать. Затем стоит уточнить правила посещения или транзита через страну, чтобы не оказаться на двухнедельной обсервации. Наконец следует застраховать себя, членов семьи, машину и оформить на транспортное средство зеленую карту.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины (МИД) гражданам страны рекомендуют воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости из-за увеличения количества новых случаев коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Украине возобновили прием посылок для их отправки за границу. Эту услугу востановили в "Укрпочте".