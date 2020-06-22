Министерство хаджа (хадж - посещение Мекки и ее окрестностей в определенное время) Саудовской Аравии объявило о начале сезона паломничества 2020 года. При этом ведомство в целях сдерживания распространения Covid 19 отменило в нынешнем году доступ к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников разных национальностей, проживающих на территории страны", - заявили в министерстве.

В 2020 году хадж по лунному календарю выпадает на 28 июля - 2 августа. Ежегодно в нем принимают участие более 3 миллионов человек, причем свыше 2 миллионов мусульман приезжают из-за границы. При таком скоплении людей трудно обеспечить соблюдение безопасной дистанции и не допустить распространение инфекции.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом. К сегодняшнему дню там выявлено 161 тысяча заразившихся. 1 307 заболевших умерли.

В рамках мер по противодействию распространению вируса в королевстве с конца марта были закрыты все мечети. С июня их начали постепенно открывать. С благословения хранителя двух святынь в Мекке и Медине короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда возобновились молитвы и в Мечети пророка в Медине. Но главная святыня мусульман - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке - пока закрыта.

Церкви и другие места собраний верующих часто становятся очагами коронавируса. Например, вспышка была зафиксирована в конце мая в баптистской церкви Франкфурта.

А в Израиле четверть инфицированных в начале эпидемии заразились в синагогах.