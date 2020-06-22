В Минздраве рассказали, как избежать смертельно опасного лептоспироза, который передается людям от крыс и других мелких млекопитающих.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Лептоспироз - опасная зоонозная (общая для животных и людей) инфекционная болезнь, обусловленная бактериями рода Leptospira. В Украине в 2019 году зафиксировано 295 случаев заболевания. В отличие от других особо опасных природно-очаговых болезней, лептоспироз почти ежегодно регистрируют на всех административных территориях Украины. Серьезные вспышки этой болезни происходят после наводнений", - указано в сообщении.

В 70% случаев лептоспироз протекает в тяжелой форме, а в 20% случаев приводит к летальному исходу. При отсутствии лечения поражаются почки, печень, оболочки головного и спинного мозга, что впоследствии заканчивается трагично.

Чаще всего людям болезнь передается через крыс, летучих мышей, насекомоядных, сельскохозяйственных животных, собак, лис и прочих грызунов. От человека к человеку болезнь не передается.

Возбудитель попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего - мелких млекопитающих. Заболеть лептоспирозом можно в результате купания, ловли рыбы в зараженных водоемах или ее обработки, ухода за больными и инфицированными животными. В тело человека возбудитель попадает через трещины, порезы и другие раны на коже или слизистых оболочек. Употребление инфицированной пищи и воды также может вызвать заражение.

Чаще всего украинцы заболевают лептоспирозом весной и осенью, болезнь может "ждать" после попадания в организм от двух дней до месяца. Основными симптомами врачи называют головную боль, лихорадку, боль в мышцах, покраснение глаз, диарею, сыпь, поражение почек, печени, менингит.

Лептоспироз бывает сложно диагностировать, ведь симптомы похожи на проявления других заболеваний - например, могут напоминать грипп, особенно осенью и зимой. К тому же, иногда болезнь может иметь бессимптомное течение.

При совпадении симптомов и вероятных причин заболевания, следует немедленно обратиться к врачу.

Также украинцам рассказали, как избежать заражения:

избегайте потенциально зараженных водоемов, ловли и употребления рыбы из них;

вакцинируйте домашних и сельскохозяйственных животных против лептоспироза;

избегайте контактов с больными и инфицированными животными;

защищайте пищевые продукты и воду для питья от доступа мышевидных грызунов;

уничтожайте грызунов в личных домах.

Напомним, инфекционисты Волынской области сообщили, что впервые за 20 лет была зафиксирована смерть от редкой для Украины болезни - лептоспироза, или болезни Вейля.

Как сообщала "Страна", во Львове от лептоспироза умер 54-летний мужчина. При проведении эпидрасследования случая заболевания установлено, что в подвале дома, где проживал мужчина, было много крыс. Больной накануне убирал в подвале, контактировал с предметами, которые, очевидно, были загрязнены экскрементами грызунов.