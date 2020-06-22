Врачи рассказали, как избежать смертельного заболевания лептоспироз, которое передается от крыс. Фото: pixabay.com

В Минздраве рассказали, как избежать смертельно опасного лептоспироза, который передается людям от крыс и других мелких млекопитающих. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Лептоспироз - опасная зоонозная (общая для животных и людей) инфекционная болезнь, обусловленная бактериями рода Leptospira. В Украине в 2019 году зафиксировано 295 случаев заболевания. В отличие от других особо опасных природно-очаговых болезней, лептоспироз почти ежегодно регистрируют на всех административных территориях Украины. Серьезные вспышки этой болезни происходят после наводнений", - указано в сообщении.

Врачи рассказали, как избежать смертельного заболевания лептоспироз, которое передается от крыс

В 70% случаев лептоспироз протекает в тяжелой форме, а в 20% случаев приводит к летальному исходу. При отсутствии лечения поражаются почки, печень, оболочки головного и спинного мозга, что впоследствии заканчивается трагично. 

Чаще всего людям болезнь передается через крыс, летучих мышей, насекомоядных, сельскохозяйственных животных, собак, лис и прочих грызунов. От человека к человеку болезнь не передается. 

Возбудитель попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего - мелких млекопитающих. Заболеть лептоспирозом можно в результате купания, ловли рыбы в зараженных водоемах или ее обработки, ухода за больными и инфицированными животными. В тело человека возбудитель попадает через трещины, порезы и другие раны на коже или слизистых оболочек. Употребление инфицированной пищи и воды также может вызвать заражение.

Чаще всего украинцы заболевают лептоспирозом весной и осенью, болезнь может "ждать" после попадания в организм от двух дней до месяца. Основными симптомами врачи называют головную боль, лихорадку, боль в мышцах, покраснение глаз, диарею, сыпь, поражение почек, печени, менингит.

Лептоспироз бывает сложно диагностировать, ведь симптомы похожи на проявления других заболеваний - например, могут напоминать грипп, особенно осенью и зимой. К тому же, иногда болезнь может иметь бессимптомное течение.

При совпадении симптомов и вероятных причин заболевания, следует немедленно обратиться к врачу.

Также украинцам рассказали, как избежать заражения:

  • избегайте потенциально зараженных водоемов, ловли и употребления рыбы из них;
  • вакцинируйте домашних и сельскохозяйственных животных против лептоспироза;
  • избегайте контактов с больными и инфицированными животными;
  • защищайте пищевые продукты и воду для питья от доступа мышевидных грызунов;
  • уничтожайте грызунов в личных домах.

Врачи рассказали, как избежать смертельного заболеавания лептоспироз, которое передается от крыс

Врачи рассказали, как избежать смертельного заболеавания лептоспироз, которое передается от крыс

Напомним, инфекционисты Волынской области сообщили, что впервые за 20 лет была зафиксирована смерть от редкой для Украины болезни - лептоспироза, или болезни Вейля.

Как сообщала "Страна", во Львове от лептоспироза умер 54-летний мужчина. При проведении эпидрасследования случая заболевания установлено, что в подвале дома, где проживал мужчина, было много крыс. Больной накануне убирал в подвале, контактировал с предметами, которые, очевидно, были загрязнены экскрементами грызунов.

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