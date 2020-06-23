В странах Запада разгорается война с памятниками в рамках движения Black Lives Matter. В США под давлением протестующих уже решено снести монумент 26-му президенту страны Теодору Рузвельту.

За ним могут исчезнуть с постаментов изваяния других известных личностей, причем по другую сторону Атлантики тоже.

Русская служба Би-би-си рассказала, какие памятники и почему могут попасть под горячую руку протестующих.

Великобритания

В Туманном Альбионе на волне возмущения расизмом появился проект Topple the Racists ("Свалим расистов"), цель которого - инициировать дискуссию о демонтаже некоторых монументов, чтобы "Британия наконец признала правду о своем прошлом".

Британские активисты движения Black Lives Matter в рамках этого проекта уже составили список из 60 памятников, подлежащих сносу.

В нем, кроме прочих, фигурируют пять памятников Роберту Пилу, занимавшему посты министра внутренних дел и премьер-министра в ХІХ веке. Активисты уверены, что Пил считал законопроект об отмене рабства угрозой хлопковой промышленности и выступал против него, однако это ошибка. Политик не мог быть автором петиции об отзыве законопроекта от 1806 года, так как был тогда довольно юн и еще не имел веса в политике (он родился в 1788 году). Против отмены работорговли выступал его отец, которого тоже звали Роберт.

Также в списке очутился памятник сэру Френсису Дрейку, мореплавателю XVI века, известному своей ролью в победе над испанской Армадой, и адмирал Нельсон.

Пока кипит работа над списком, в Лондоне уже идет демонтаж памятников. На прошлой неделе был снесен монумент работорговцу Роберту Миллигану, владевшему плантациями на Ямайке.

В Оксфорде требуют убрать памятник инициатору английской колониальной экспансии в Южной Африке XIX века Сесилу Родсу - основателю южноафриканской компании De Beers, которая занимается добычей алмазов.

За то, чтобы демонтировать статую Родса, выступают 26 из 48 членов городского совета Оксфорда, который наделен правом убрать памятник. А одна из интернет-петиций за демонтаж статуи набрала более четверти миллиона подписей.

Ректор Оксфордского университета лорд Крис Паттен назвал требования протестующих лицемерными, так как несколько грантов и стипендий на обучение в Оксфорде для зарубежных студентов носят имя Родса: "Немного лицемерно то, что Оксфорд берет деньги на обучение ста студентов каждый год, пятая часть которых приезжает из Африки, а потом звучат требования сбросить памятник Родсу в Темзу", - сказал он.

Паттен добавил, что придерживается на Родса той же точки зрения, что и Нельсон Мандела, назвавший в 2003 году британского колонизатора "частью сил, которые сделали Южную Африку такой, какая она есть".

В расизме также упрекают Уинстона Черчилля, памятник которому был поврежден во время недавних протестов в Лондоне. Хотя памятники ему вряд ли будут переоценивать, Черчилля много критикуют.

"Он, безусловно, считал, что люди белой расы превосходят остальных, он ясно об этом говорил. Он делал неприятные замечания об индийцах, называл их чудовищными людьми с чудовищными верованиями", - полагает историк Ричард Той.

Франция

В Париже в понедельник облили красной краской две статуи периода Французской колониальной империи. Пострадали памятник философу-просветителю Вольтеру, чье состояние пополнялось за счет колониальной торговли, а также монумент генералу Юберу Лиотэ, который участвовал в колониальных войнах в Индокитае и Марокко и считал колониализм благом для населения подчиненных территорий.

Памятники установлены у Дворца инвалидов, где находится могила Наполеона.

А в городе Лилль на постаменте памятника французскому генералу ХІХ века и губернатору Сенегала Луи Федербу неизвестные написали "колонизатор" и "убийца".

Но до сноса монументов во Франции дело пока не дошло.

Бельгия

В Бельгии после нескольких недель протестов против расизма с постамента сняли несколько памятников королю Леопольду II.

Правивший Бельгией в XIX веке монарх известен захватом долины реки Конго. При нем проводилась жестокая колониальная политика в отношении местного населения - вплоть до геноцида. Количество жертв колониальной политики Бельгии оценивается в 10 миллионов человек. При Леопольде II от выполнявших карательные операции солдат требовали предъявлять руки убитых.

У демонтажа памятников Леопольду II в Бельгии есть и противники, считающие короля основателем бельгийской международной торговли, которая принесла стране богатство.

США

В США активисты Black Lives Matter последовательно уничтожают памятники генералам и солдатам Конфедерации южных штатов эпохи Гражданской войны 1860-х годов.

Мишенью протестующих стали памятники генералу Роберту Ли - главнокомандующему армией южан и рабовладельцу. Активисты добились демонтажа 12-тонного памятника Ли в Ричмонде (Вирджиния), установленного в 1890 году.

"Мы больше не будем проповедовать фальшивую версию истории", - сказал губернатор штата, объявляя о решении демонтировать памятник.

Статуи конфедератов - как конкретных исторических фигур, так и мемориалы павшим солдатам - после протестов демонтируют во многих городах США.

На прошлой неделе сняли с постамента и увезли на грузовике памятник павшим солдатам в Джексонвилле (Флорида), а мэр города республиканец Ленни Керри призвал убрать вообще все связанные с конфедерацией монументы.

Демократы в сенате США готовятся представить законопроект о демонтаже памятников конфедератам в зданиях конгресса. Документ должен поступить на рассмотрение нижней палаты в четверг.

Параллельно с санкционированным демонтажом протестующие в некоторых частях США продолжают разрушать памятники без всяких официальных процедур.

В Ричмонде (Вирджиния) разрисовали, подожгли и сбросили в реку статую Христофора Колумба, стоявшую на набережной. Еще одна статуя Колумба была обезглавлена в Бостоне. О сносе монументов первооткрывателю Америки "Страна" уже писала.

Мы также сообщали о сносе монумента автору американского гимна Фрэнсису Скотту Ки.