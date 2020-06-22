В Днепре на улице Кленовой правоохранители задержали мужчину, который проник в квартиру знакомого. Злоумышленник требовал деньги, затеял драку, а в результате, не получив желаемого, пошел в ванную и начал принимать душ.

Об этом сообщила пресс-служба Управления полиции охраны в Днепропетровской области на странице в Facebook.

Отмечается, что сигнал о происходящем полиция получила около полвторого ночи. За считанные минуты правоохранители поднялись на четвертый этаж многоэтажки на улице Кленовой, откуда поступил сигнал "Тревога". Дверь квартиры открыл перепуганный мужчина.

Как выяснилось, знакомый владельца квартиры ворвался в помещение через окно, забравшись на четвертый этаж по водосточной трубе и потребовал деньги. Не получив желаемого, молодой человек пытался подраться, а в результате - пошел в ванную и начал принимать душ.

По словам правоохранителей, 23-летний мужчина находился в неадекватном состоянии. На просьбу выйти из ванны он никак не отреагировал, стал вести себя агрессивно и угрожать физической расправой. Для прекращения его действий были применены спецсредства и наручники.

Отмечается, что нарушителя задержали и передали следственно-оперативной группе Чечеловского отделения полиции. При установлении личности мужчины стало известно, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Фото: Facebook/ Управления полиции охраны в Днепропетровской области

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