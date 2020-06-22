В Минздраве рассказали, как должен поступать врач при появлении симптомов коронавируса у человека, который ранее контактировал с больным.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Для начала врач должен сообщить о зараженном в заведение здравоохранения, куда планируется направить пациента для прохождения теста на коронавирус и дальнейшего размещения в случае подтверждения диагноза.

Во время транспортировки потенциального зараженного нужно убедиться .что он в маске (если нет противопоказаний для ее ношения). Транспортировка должна проходить исключительно на машине скорой помощи или личном транспорте, чтобы не подвергать риску пассажиров общественного транспорта.

Необходимо следить за соблюдением безопасной дистанции между пациентом и окружающими, а также респираторной гигиены, если состояние человека позволяет выполнять эти рекомендации. Все контактирующие с пациентом должны придерживаться дистанции, тщательно мыть руки и соблюдать все условия личной гигиены.

Также нужно регулярно дезинфицировать все потенциально зараженные контактные поверхности.

Напомним, 80% инфицированных переносят коронавирус COVID-19 в легкой форме, а его лечение обычно происходит симптоматично. При этом специальные медицинские маски врачи советуют использовать, если человек уже заболел.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп распорядился замедлить темпы тестирования коронавирусной инфекции из-за того, что в стране слишком много подтвержденных случаев Covid-19.