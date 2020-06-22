В Винницкой области 28-летний пьяный мужчина изнасиловал и избил 6-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в понедельник, 22 июня.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 20 июня в Ямпольском районе. О случившемся правоохранителям рассказала соседка семьи девочки. 28-летнего подозреваемого уже задержали, он оказался родственником ребенка.

В полиции добавили, что мужчина сначала изнасиловал ребека, а потом нанес ей несколько ударов рукой по голове и туловищу. В этот момент он был пьян - в крови мужчины обнаружили 1,7 промилле алкоголя.

Как сообщается, задержанный уже ранее был судим за кражу. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным полиции, пострадавшую девочку уже осмотрел врач и подтвердил факт изнасилования. Сейчас ребенок находится в больнице.

Ранее мы писали, что во Львове неизвестный мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика.

Также мы сообщали, что в Житомире группа подростков изнасиловала, ограбила и пытала 19-летнего гея.