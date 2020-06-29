Конец июня - пора цветения растения под названием очиток (он же седум) едкий. Среди цветоводов он также известен как кактус без иголок. Желтые венчики очитка запестрели по всему Чернобыльскому заповеднику.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба организации.

В Чернобыльском заповеднике очиток встречается на полянках, лугах, обочинах дорог и ​​даже на мосту через Припять. из-за чего пейзажи стали куда привлекательнее. Стелющийся многолетник неприхотлив и способен украсить любой ландшафт. Поэтому его часто высаживают на дачных участказ и альпийских горках.

За способность расти на камнях англичане называют очиток урожаем камня. Благодаря разветвленному корневищу цветок получает достаточно влаги. Это растение - суккулент, поэтому способно накапливать влагу в листьях-резервуарах.

Очиток используют в народном траволечении как противомалярийное, мочегонное и противоцинготное средство. А еще он помогает от малокровия и для улучшения перистальтики. Однако чаще всего это растение применяют наружно: при нарывах, ожогах и выведении бородавок.

В официальной медицине очиток не используют, хотя исследования доказали, что препараты из него могут употребляться как тонизирующее и возбуждающее средство. Сок из очитка ядовитый. Поэтому растение и получило название "едкий".

Цветок никого и ничего не боится - ни мороза, ни засухи, ни пожара. Правда, у него есть один грозный враг - козы, которые изредка его поедают.

Ранее "Страна" показывала, как в зоне отчуждения цветет багульник болотный.

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