В Лиссабоне, а также прилегающем к городу регионе, власти Португалии вновь усилили карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, магазинам и кафе запрещается работать позже восьми вечера.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Португалии Антониу Кошту сообщает "Интерфакс".

По его словам, речь идет о ситуации в 15 районах этих муниципалитетов. В них с завтрашнего дня, 23 июня, будут усилены ограничения на определенные виды деятельности. В частности, кафе и магазинам должны будут работать до восьми вечера. Кроме того, люди могут собираться компаниями не более десяти человек.

По официальным данным, в период с 21 мая по 21 июня в Португалии число зараженных коронавирусом выросло до 9 222. Больше всего заболевших в Лиссабоне и долине реки Тежу.

Ранее мы сообщали, что Украина добавила в проблемный список стран Португалию, Францию и Израиль.

Также мы писали, что сезон футбольной Лиги чемпионов будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне в конце лета. Финал запланирован на 23 августа