Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что пандемия коронавируса продолжает нарастать. А вызванный ею масштабный кризис будет давать о себе знать на протяжении десятилетий.

Как сообщает "Интерфакс", об этом чиновник сказал на выступлении на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемия гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - сказал Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что основная угроза, которую несет пандемия, - не сам вирус как таковой, а "нехватка глобальной солидарности и глобального лидерства".

"Мы не можем победить эту пандемию при разделенном мире. Политизация пандемии обостряет ее", - добавил Гебрейсус.

Ранее "Страна" приводила мнение экспертов Всемирного банка, которые считают, что коронавирус погрузил мировую экономику в худший кризис со времен Второй мировой войны.

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