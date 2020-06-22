Пандемия коронавируса ещё только набирает обороты, ее последствия будут ощущаться целые десятилетия - ВОЗ
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что пандемия коронавируса продолжает нарастать. А вызванный ею масштабный кризис будет давать о себе знать на протяжении десятилетий.
Как сообщает "Интерфакс", об этом чиновник сказал на выступлении на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.
"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемия гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - сказал Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ отметил, что основная угроза, которую несет пандемия, - не сам вирус как таковой, а "нехватка глобальной солидарности и глобального лидерства".
"Мы не можем победить эту пандемию при разделенном мире. Политизация пандемии обостряет ее", - добавил Гебрейсус.
Ранее "Страна" приводила мнение экспертов Всемирного банка, которые считают, что коронавирус погрузил мировую экономику в худший кризис со времен Второй мировой войны.
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