Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил о необходимости нарастить производство препарата дексаметазона, который используется для лечения коронавирусных больных.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом Гебрейсус отметил, что действенность препарата пока доказана условно.

"Хотя данные (об эффективности - Ред.) все еще носят предварительный характер, недавнее исследование о том, что дексаметазон обладает спасительным потенциалом для больных тяжелой формой Covid-19 пациентов, дает нам столь необходимую причину праздновать. Следующая задача - увеличить производство и быстро и справедливо распределить дексаметазон в мире, концентрируя внимание на том, кому он больше всего нужен", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, этот препарат недорогой, и в мире хватает его производителей. Однако, предупредил чиновник, нужно бороться против подделок лекарства, которые могут попасть на рынок.

Также Гебрейсус напомнил, что дексаметазон можно использовать лишь для лечения тяжело больных и пациентов в критическом состоянии.

"Нет свидетельств того, чтобы это лекарство действовало на пациентов с легким течением болезни или в качестве меры предосторожности, но оно может причинить вред", - отметил он.

Дексаметазон используют с 1960-х годов в качестве противовоспалительного средства для пациентов с артритом и астмой.

Как писала "Страна", в США сомневались в его эффективности против коронавируса.

Мы также рассказывали о его побочных действиях.