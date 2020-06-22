Во Львовской области возобновляют работу общественного транспорта. Пассажирам необходимо придерживаться масочного режима, а число людей в маршрутках не должно превышать количество мест для сидения. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, в понедельник, 22 июня.

"Сегодня комиссия разрешила работу общественного транспорта, ведь тысячи людей ежедневно из области едут во Львов на работу, это приводит к скоплениям людей, функционированию нелегальных перевозчиков. Я убежден, что законные транспортные перевозки дадут возможность контролировать все маршруты, а также – разгрузить существующие маршруты", - цитируют в сообщении слова главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

По его словам, в частности, запрещено находиться в общественном транспорте без масок или респираторов, число пассажиров не может превышает количество мест для сидения.

Отмечается, что за соблюдением карантинных норм будут следить мобильные группы в составе сотрудников полиции, Госпотребслужбы и местного самоуправления.

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Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.