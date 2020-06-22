В Ивано-Франковской области из-за непогоды на дороге местного значения произошел оползень. Шесть населенных пунктов остаются без транспортного сообщения.

Об этом пишет пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в понедельник.

"22 июня в 8:20 в пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №12 поселка Верховина поступило сообщение о том, что в селе Красник Верховинского района произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения в двух местах протяженностью 36 м и 20 м. В настоящее время отсутствует транспортное сообщение к 6 населенным пунктам (с. Дземброня, с. Быстрец, с. Топильче, с. Зеленое, с. Явирник, поселок Шибене)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания помощи по расчистке оползня привлекли экскаватор ЭОВ-4421 (КрАЗ) и 1 экскаватор. Всего на участке дороги между оползнями длиной 2 км временно ограничен проезд 26 транспортных средств, из них 11 микроавтобусов, в которых находится ориентировочно 185 человек местного населения и туристических групп.

"Пострадавших нет, возможен пешеходный проход", - подытожили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в селе Ивано-Франковской области из-за непогоды обрушился мост над рекой Красник. Причиной этого происшествия стал подъем воды в водоеме.

Также "Страна" писала, что под Хмельницком ремонтник погиб при оползне канализационного коллектора.