В среду, 24 июня, на Красной площади состоится военный парад взамен того, что не прошел 9 мая из-за коронавируса.

Парад приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и анонсируется как самый масштабный праздник в России в этом году. На параде должны показать новую военную технику. По площади пройдут не только российские военные, но и солдаты из других стран.

Чем ближе событие, тем больше новостей появляется вокруг него.

Главных гостей праздника - ветеранов ВОВ - отправили на две недели в обсерватор. Белорусы для участия в шествии отправили коронавирусных военных. Президент Хорватии не сможет прибыть из-за сломанного самолета. Владимира Зеленского россияне не пригласили, о чем решили сообщить публично. А президент Украины сказал, что даже если бы и пригласили, то он бы не поехал.

Парад Победы в Москве последние годы не показывают по украинскому телевидению. Однако граждане продолжают его смотреть, о чем говорит большой объем поисковых запросов из Украины.

Как в России готовятся к параду, каким он будет и кто на него приедет, читайте в материале "Страны".

Парад Победы в Москве 2020 - каким он будет

В том, что Парад Победы не состоялся 9 мая, российские власти нашли символизм. И, как в 1945-м, назначили его на 24 июня (то есть он пройдет ровно через 75 лет после первого Парада Победы).

Никаких народных гуляний, как это принято в День Победы в России, в этом году не будет. Причина - карантин из-за коронавируса полностью не отметили, а нынешние меры не предусматривают массовых собраний. Поэтому людям предложено его посмотреть по телевизору.

Парад Победы - одна из самых рейтинговых передач на российском телевидении. С ней сравниваются разве что важные футбольные матчи. Видимо, Кремль ожидает рекордных просмотров и в нынешнем году, поскольку торжество смогут посмотреть все желающие - в стране объявлен выходной день.

Начало парада в 10:00, время совпадает в киевским. Продолжительность - около полутора часов. Прямую трансляцию организует российский Первый канал, также он будет показан на YouTube.

Заявлено, что по Красной площади пройдет 234 единицы наземной техники. Первым проследует танк Т-34. Затем будет ряд новинок, среди которых реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2, береговой ракетный комплекс "Бал" и другое. В качестве фишки у Путина выставляют танк Т-90М "Прорыв", который сейчас активно обсуждают в профильных изданиях и на форумах.

Танк Т-90М Прорыв. Фото: Виталий Кузьмин

Т-90М "Прорыв" - модернизированный танк, поступил в российские войска в начале апреля этого года. Отмечается, что он оснащен многоканальным прицелом, непробиваемой башней и новым двигателем. В народе он уже получил название "танк с вай-фаем", так как может обмениваться данными по Интернету с другими танками.

В воздушной части парада примут участие 75 самолетов и вертолетов. Это часть парада все последние годы находится в подвешенном состоянии, потому что 9 мая в Москве то и дело пасмурно. Столичные власти обычно тратят сотни миллионов рублей, чтобы разогнать облака, которые потом заливают Подмосковье. Но в этом не прогнозируется ни осадков, ни облачности.

По Красной площади пройдут около 13 тысяч военных. Из них 10 парадных батальонов будут в форме образца 1943 года. Кроме того, пройдут солдаты из других стран - это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Из-за иностранных делегаций уже разразился скандал. По данным СМИ, Беларусь отправила на парад военных, часть из которых больны коронавирусом. К торжеству они допущены не были.

Часть генеральной репетиции парада-2020, около четырех часов, попала на видео. С записью можно ознакомиться ниже.

Завершит праздник в столице России большой салют. Впервые в истории он пройдет в другое время - в 23 часа.

Обычно 9 мая салют запускают в 22:00. Но из-за длинного светового дня и в связи с тем, что РФ больше не переводит часы, в Москве в это время еще светло, поэтому праздничные залпы перенесли на час позже.

Кто приедет на Парад Победы 2020, и Зеленский без приглашения

Главными гостями парада будут ветераны войны - около 80 человек. На днях иностранные СМИ сообщили, что всех их накануне торжества собрали и увезли в обсерватор на две недели. Издание Bloomberg подало это как "зраду", мол, пожилых людей заперли на самоизоляцию, чтобы Путин не заразился коронавирусом.

В Кремле не стали отрицать, что поместили ветеранов в обсерватор. Но представили это иначе - как то, что они находятся в лучших санаториях и домах отдыха, "в прекрасных условиях". И там же при необходимости могут пройти медосмотр и полечиться в целом.

До пандемии Путин приглашал на Парад Победы многих мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа. Однако большинство глав государств быть в Москве не смогут. В основном они аргументируют это как раз коронавирусом.

Отказались ехать президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Лидер Хорватии до последнего собирался в Россию, но отменил визит. Он аргументировал это поломкой своего самолета - борта №1.

Обещают быть лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Но кто именно приедет и какие делегации прибудут окончательно станет известно только в день парада.

Что касается президента Украины Владимира Зеленского, ему приглашение на парад в Москве не отправлялось. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это тем, что "Украина ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы".

В свежем интервью канадскому изданию The Globe and Mail Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву, даже если бы его пригласили власти РФ. При этом, отвечая на вопрос журналиста, он показал, что ему это безразлично. "Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - сказал Зеленский.

При этом накануне Путин сделал несколько заявлений, касающихся Зеленского и участия Украины в войне.

Во-первых, он сказал, что слова президента Украины, который заявил об обоюдной вине СССР и Германию за начало Второй мировой войны и Холокост, негативно скажутся на отношениях между странами. И добавил, что это высказывание скажется негативно на самом Зеленском.

Во-вторых, Путин отметил, что существующие разногласия не между народами России и Украины, а между политиками. "Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине", - сказал Владимир Путин, как бы поставив в один ряд Порошенко и Зеленского.

Отметим, что параллельно Москве парады пройдут не только в городах России, но и в непризнанных "республиках" Донбасса - в "ДНР" и "ЛНР". Там 24 июня также будет выходным днем.