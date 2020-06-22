Руководители школ и учебных заведений профессионального образования должны выявить тех учащихся, которые желают пройти государственную итоговую аттестацию, несмотря на то, что в этом году она необязательна. Как уточнили в Минобразования, подписанный президентом Владимиром Зеленским закон не исключает права выпускников получить свидетельство о образования и приложение к нему на основании результатов государственной итоговой аттестации. Об этом сообщается на сайте МОН.

"Закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским, освобождает от ГИА в любой форме соискателей, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году. В то же время соискатели имеют право пройти аттестацию по собственному желанию. Для ГИА в форме ВНО созданы безопасные условия, участников и инструкторов обеспечат средствами защиты. В то же время отмечаем, что ГИА в учебных заведениях должно так же состояться в условиях, безопасных для здоровья выпускников и педагогов", - говорится в сообщении Минобразования.

Таким образом, руководителям учреждений общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования рекомендовано выявить выпускников, желающих пройти ГИА.

Для этого рекомендуется в кратчайшие сроки получить заявление-подтверждение желание пройти ГИА в учебном заведении или в форме ВНО.

Заявление должно быть от совершеннолетних соискателей или от одного из родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.

Такое заявление можно подать в учреждение лично или прислать скан-копию по электронной почте. Конечный срок и способ подачи заявления определяет учебное заведение.

Выпускникам, которые не желают проходить ГИА, необходимо выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования и приложения к ним с записью "освобожден" в соответствующей графе бланка приложения. Для выпускников, желающих пройти ГИА в форме ЕГЭ, заведениям необходимо: организовать подвоз участников к пунктам тестирования; после получения от УЦОКО результатов ГИА в форме ВНО выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования, отметив результаты в соответствующей графе бланка приложения.

Для выпускников, которые хотят пройти ГИА в учебном заведении, учреждениям необходимо: проверить наличие права проходить ГИА; организовать ГИА в письменной форме по заданиям и в сроки, утвержденные руководителем учебного заведения, но не позднее окончания учебного года; после прохождения ГИА выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования с указанием результатов ГИА в соответствующей графе бланка приложения.

Кроме того, отмечается, что соискатели образования, претендующие на золотую или серебряную медаль, имеют право получить такие медали без прохождения ГИА.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский решил отменить ВНО для выпускников с неподконтрольного Донбасса.

Также мы сообщали, что в МОН уверяют, что этим летом выпускников не будут забирать в армию.