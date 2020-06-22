Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на публикацию очередных (вторых по счету) расшифровок своих телефонных бесед с Джо Байденом. Лидер "Европейской солидарности" традиционно обвинил в этом руку Кремля и пятую колонну в Украине.

Довольно пространный пост на эту тему Порошенко опубликовал в Facebook.

Запись он начал с уже не раз озвученного им тезиса о том, что Россия ведет гибридную войну против Украины, используя среди прочего информационное оружие.

"Сегодня пятая колонна Кремля сделала еще один выстрел фейками с целью подорвать украино-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины", - заявил Порошенко.

По его словам, цели Кремля при этом - вмешательство в американские выборы и стремление "сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами".

Далее он напомнил об успехах и достижениях сотрудничества украинских властей с США: поставки "Джавелинов" и патрульных катеров "Айленд", совместные военные учения, обмен разведданными, газовая независимость от России и тому подобное.

"Успех партнерства с США для Украины был и остается вопросом жизни и смерти. Не открою вам Америку, если скажу, что без поддержки такой сверхдержавы, как США, Украина не смогла бы выстоять в неравной борьбе против российской агрессии. Это прописная геополитическая истина. Она очевидна для Кремля", - написал экс-президент.

Затем он отметил, что новое разоблачение заслуживает одной единственной реакции - привлечения к ответственности представителей пятой колонны, засветившихся в этой спецоперации.

"Обличителем" снова выступил выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского (имеется в виду Андрей Деркач - Ред.). А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают. Такое клеймо - навсегда. Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами - ответственность нынешней украинской власти", - уверен Порошенко.

Он призвал украинскую власть прекратить смотреть сквозь пальцы "на преступления пятой колонны" и осознать "необходимость решительного противодействия диверсиям пророссийских сил".

Ранее "Страна" писала, что в Раде тормозится создание временной следственной комиссии о разговорах Байдена и Порошенко.

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