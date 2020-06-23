На прошлой неделе СБУ победно отчиталась о разоблачении очередного агента РФ в Украине. На этот раз в российские шпионы контрразведчики записали капитана второго ранга Военно-морских сил Украины Анатолия Люлько.

"Страна" разобралась в новой шпионской истории, к которой сразу возникло много вопросов.

Обвинили в шпионаже, когда капитан был на боевом дежурстве

Первоначальная версия украинской спецслужбы, которую СБУ выдала на своем сайте, гласила: дескать, морской офицер без разрешения командования выехал на территорию Крыма, где начал сотрудничать с российскими силовиками. И даже получил гражданство России.

Затем офицер вернулся в Украину и собирал секретную информацию, которую в дальнейшем собирался передать россиянам.

Но что интересно: по информации сайта СБУ, офицер отстранен от занимаемой должности, также ему отменили допуск к государственной тайне. Однако при этом официально подозрения ему не объявляли. И даже не задерживали.

Более того, как рассказали "Стране" источники в ВМСУ, в момент "разоблачения" Люлько был на боевом дежурстве на борту аварийно-спасательного корабля "Александр Охрименко". Что само по себе очень странно - ведь существовала опасность, что, если б капитан на самом деле был шпионом, то он мог бы предпринять попытку увести корабль в Крым и сдать его россиянам.

Почему нельзя было дождаться пока он сойдет на берег? Или же в СБУ изначально не особо верили в свою же версию о шпионаже?

Крымчане под подозрением

Люлько лишь в прошлом году получил звание капитана второго ранга. До назначения командиром аварийно-спасательного корабля Люлько командовал малым разведывательным судном "Переяслав".

В 2014 году Люлько остался в ВМСУ, не приняв предложения перейти в ВМФ РФ, и переехал служить на "континентальную" Украину. Судя по декларации, у военного осталась квартира в Феодосии.

Его карьера в Украине особо не продвигалась. Дело в том, что кораблей у ВМС Украины мало, вышестоящие командные посты давно заняты, поэтому по службе особо не продвинешься.

Также стоит учесть особое положение военных моряков, которые в 2014 году вышли из Крыма, оставшись верными Украине.

Дело в том, что почти все крымчане в ВМСУ негласно находятся в статусе подозрительных. Просто по факту того, что квартиры, дальние родственники, а иногда даже семьи таких офицеров осталась в Крыму.

По словам источника "Страны" в СБУ, на каждого из крымчан в ВМСУ в контрразведке спецслужбы заведено отдельное досье.

"В ВМСУ сейчас есть фактически две команды: так называемые крымчане, которые вышли из Крыма. И те, которые служили в Одессе, Бердянске и Николаеве в 2014 году. С 2014 года есть тенденция – выжимать всех крымчан из вооруженных сил, так как они считаются потенциально опасными кадрами с точки зрения чекистов. "Контора" - СБУ в Военно-морских силах - с 2014 года фактически рулит кадровой политикой. На каждого офицера из Крыма есть отдельное дело, в котором тщательно собрана малейшая информация о нем, его родственниках и друзьях. Дело Люлько по шпионажу - это, по сути, кадровое решение в русле негласной ротации командиров в ВМСУ. Всех подозрительных фактически выдавливают на увольнение. Поэтому Люлько не арестовали и не будут задерживать – у ВКР СБУ нет доказательств и фактов по его шпионажу в пользу РФ. Люлько действительно ездил в Крым, у него там родственники и имущество. Кстати, о его поездках в Крым командование знало, он предупреждал об этом. Да и скрыть это невозможно – на границе информация о том, что выезжающий – военнослужащий, сразу бьется по компьютерной базе. Его просто отправят на пенсию. Для остальных крымчан это такой посыл: увольняйтесь и дайте дорогу молодым офицерам, у которых нет корней в Крыму. В противном случае станете "шпионами", на каждого из вас в СБУ есть досье", - рассказал источник "Страны" в спецслужбе.

Какие тайны знал Люлько

Единственное, что можно предъявить Люлько - это российский паспорт. Его он действительно получил. Но это еще не дает оснований объявлять его шпионом - почти все крымчане получили паспорта. И недавний скандал с российскими паспортами журналиста Радио "Свобода" и активного изобличителя "пятой колонны" Павла Казарина в этом плане очень типичный пример.

Также сомнительна версия СБУ о сборе офицером разведывательной информации. Дело в том, что аварийно-спасательный корабль ВМСУ "Александр Охрименко" ранее был гражданским судном и принадлежал Черноморскому морскому пароходству. Судно было спущено на воду под названием "Светломор-4" в далеком 1987 году на сингапурской верфи. То есть устройство судна вообще не секрет. В "гражданской" жизни изрядно подуставшее судно несколько раз ремонтировали. Вряд ли спецслужбы РФ интересовала информация о внутреннем устройстве ветхого корабля.

В 2019 году судно передали в ВМСУ. Последняя информация о боевых заданиях корабля тоже не тайна мадридского двора: с конца мая до 5 июня "Александр Охрименко" как раз под командованием Люлько был задействован в испытаниях комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Его задачей было обеспечение аварийной безопасности учений и установка мишеней для ракет.

Допустима версия о том, что некие российские спецслужбы интересовала информация об испытаниях крылатых ракет. Однако доступа к ней у командира аварийно-спасательного корабля не было, да и быть не могло. Разве что он знал сведения о мишенях и дальности стрельб "Нептунов" (которые давно есть в свободных источниках в интернете). Не стоит забывать и том, что СБУ сообщила о разоблачении российского "шпиона" уже после этих учений.

То есть подозреваемому в шпионаже чекисты дают возможность присутствовать при испытаниях несмотря на то, что его на тот момент уже разрабатывают и следят за ним.

"Собирались передать скретную информацию"

В ряду таких же загадочных шпионских историй лежит случай с "разоблачением" еще одного украинского офицера ВМС Петра Гончаренко. В марте 2020 года СБУ заявила об успешной операции: якобы ФСБ РФ пыталась завербовать начальника института военно-морских сил Одесской морской академии капитана первого ранга Петра Гончаренко.

До 2017 года Гончаренко был начальником управления тылового обеспечения ВМСУ. И так же, как Люлько, в 2014 году вышел из Крыма и остался служить в ВМСУ. Так же, как и у Люлько, у Гончаренко на полуострове остались родственники.

Офицер так же, как и Люлько, якобы собирал некую секретную информацию и общался с бывшими коллегами по службе в Крыму во время своих приездов на малую родину. Информацию "о настроениях в ВМСУ" и "личном составе" Петр Гончаренко якобы тоже собирался передать в ФСБ.

К слову, в обеих историях СБУ присутствует сослагательное наклонение.

И Люлько, и Гончаренко якобы только собирались передавать развединформацию. Но реальных фактов передачи зафиксировано не было. И это главный момент в обоих случаях. Если следовать такой логике, то в шпионы можно зачислить любого украинского военного, который по неким критериям ВКР СБУ не подходит под шаблон лояльного украинского военнослужащего.

Пока по факту шпионажа открыты уголовные производства. Важно отметить, что уголовные производства открыты именно в связи со шпионажем, а не в отношении офицеров Люлько и Гончаренко.

Сейчас оба офицера находятся на свободе, хотя и отстранены от должностей и доступа к государственной тайне. Они продолжают числиться в статусе военнослужащих и получать зарплату в ВМСУ. Четких доказательств их вины, по информации источников "Страны", у СБУ до сих пор нет.