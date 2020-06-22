Государственная служба статистики опубликовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям в I квартале 2020 года. Как оказалось, львиная доля трат у украинцев уходит на еду и оплату коммунальных услуг.

Основные траты приведены пресс-службой Госстата в сводной таблице.

Согласно таблице, в первый квартал текущего года на продукты питания и безалкогольные напитки домохозяйства потратили 40% средств. На втором месте по объемам стоят расходы по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" - они составляют 16,3%.

На приобретение алкоголя, табака и наркотиков приходится 7,1% расходов. Другие траты по мере убывания таковы:

здравоохранение – 6,0%;

одежда и обувь – 4,7%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 3,3%;

отдых и культура – 3,2%;

рестораны и гостиницы - 2,6%;

связь – 2,5%;

образование – 1,4%.

За первый квартал жители Украины потратили на продукты питания и безалкогольные напитки почти 300 миллионов гривен, а на жилье – почти 120 миллионов гривен.

Конечные потребительские расходы домашних хозяйств составили за указанный период 733 247 гривен.

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